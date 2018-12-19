ООС: бойовики здійснили 13 обстрілів позицій українських військових, є поранений військовий ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. 18 грудня російські бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню. При цьому зафіксовано 4 випадки застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.
Військові повідомили, що бойовики вели: обстріли з артилерії калібру 122 мм та з мінометів калібру 120 мм в районі населенного пункту Новотошківське та 82 мм в районі населеного пункту Павлопіль на Маріупольському напрямку. Опорні пункти наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі населених пунктів Славне, Авдіївка, Піски - на Донецькому напрямку, а також поблизу Чермалика, Лебединського, Павлополя на Маріупольському напрямку".
Внаслідок бойових дій, один український військовий отримав поранення.
"Для придушення вогневих провокацій противника, підрозділи що обороняються, залучали чергові вогневі засоби. За даними розвідки, 18 грудня одного бойовика було поранено", — додали у прес-центрі ООС.