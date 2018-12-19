ООС: боевики совершили 13 обстрелов позиций украинских военных, ранен военный ВСУ

Военные сообщили, что боевики вели: обстрелы из артиллерии калибра 122 мм и из минометов калибра 120 мм в районе населенного пункта Новотошковское и 82 мм в районе населенного пункта Павлополь на Мариупольском направлении. Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Славное, Авдеевка, Пески — на Донецком направлении, а также вблизи Чермалык, Лебединского, Павлополь на Мариупольском направлении“.

В результате боевых действий, один украинский военный получил ранения.

“Для подавления огневых провокаций противника, подразделения обороняющихся привлекали дежурные огневые средства. По данным разведки, 18 декабря одного боевика были ранены”, — добавили в пресс-центре ООС.