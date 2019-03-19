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Утро в столице началось с пробок

Киев • УНН

 • 13704 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. По состоянию на 8:45 на дорогах Киева заметное максимальное затруднение движения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Утро в столице началось с пробок

По данным сервиса, медленнее автомобили движутся по проспекту Победы и Генерала Ватутина, проспектом Голосеевским, проспектом Героев Сталинграда, Леся Курбаса, Валерия Лобановского и Николая Бажана, улицей Крещатик, Борщаговской, Жилянской и Вадима Гетьмана.

Многочисленные пробки наблюдаются на бульваре Тараса Шевченко, Владимирском спуске, Набережном шоссе, улице Саксаганского, Богдана Хмельницкого, Бассейной, Большой Житомирской, бульваре Дружбы народов, Михаила Грушевского, Большой Васильковской, Сечевых Стрельцов, Набережно-Рыбальской, бульваре Леси Украинки, улице Антоновича, Степана Бандеры, Вячеслава Черновола, Бессарабской площади и Надднепрянском шоссе, а также на Нижнем Валу.

На левом берегу Киева высокий уровень заторов заметен на проспекте Соборности и Броварском, бульваре Перова, проспекте Юрия Гагарина и Освободителей, улице Гната Хоткевича, Евгения Сверстюка, улице Братиславской, Михаила Драгоманова, Ревуцкого, на Харьковском и Дарницком шоссе, а также на Днепровской и Русановской набережной.

Движение на Дарницком, Патона, Южном и Северном мостах затруднено в направлении Правого берега. На мосту Метро можно проехать свободно.

Напомним, на территории Украины в мае среднемесячный температурный режим ожидается от 15 до 18 градусов тепла.

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