Утро в столице началось с пробок
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. По состоянию на 9:20 на дорогах Киева заметное максимальное затруднение движения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
По данным сервиса, медленнее всего автомобили движутся по проспекту Победы и Генерала Ватунина, проспект Голосеевский, Леся Курбаса и Валерия Лобановского и Николая Бажана, улице Крещатик, Борщаговской, Жилянской и Вадима Гетьмана.
Многочисленные пробки наблюдаются на бульваре Тараса Шевченко, Владимирском спуске, Надднепрянском шоссе, улице Саксаганского, Семена Скляренко, Богдана Хмельницкого, Бассейной, Большой Житомирской, бульваре Дружбы народов, Михаила Грушевского, Большой Васильковской, Набережно-Рыбальской, бульваре Леси Украинки, улице Антоновича, Степана Бандеры, Вячеслава Черновола, Бессарабской площади и Надднепрянском шоссе, а также на Нижнем Валу.
На левом берегу Киева высокий уровень пробок заметен на проспекте Соборности и Броварском, бульваре Перова, проспекте Юрия Гагарина и Николая Бажана, Евгения Сверстюка, улице Братиславской, Михаила Драгоманова, Ревуцкого, на Харьковском и Дарницком шоссе, а также на Днепровской и Русановской набережной.
Движение на Северном, Дарницком, Гаванском, Патона и Южном мостах затруднено в направлении Правого берега, на мосту Метро можно проехать свободно.
Напомним, на большей части территории Украины в среду, 20 февраля, без осадков.