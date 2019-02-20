Утро в столице началось с пробок

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 49493 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 65338 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 126437 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 127575 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 128205 просмотра

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7 марта, 13:58 • 124345 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 158351 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141382 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145254 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 февраля. УНН. По состоянию на 9:20 на дорогах Киева заметное максимальное затруднение движения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

По данным сервиса, медленнее всего автомобили движутся по проспекту Победы и Генерала Ватунина, проспект Голосеевский, Леся Курбаса и Валерия Лобановского и Николая Бажана, улице Крещатик, Борщаговской, Жилянской и Вадима Гетьмана.

Многочисленные пробки наблюдаются на бульваре Тараса Шевченко, Владимирском спуске, Надднепрянском шоссе, улице Саксаганского, Семена Скляренко, Богдана Хмельницкого, Бассейной, Большой Житомирской, бульваре Дружбы народов, Михаила Грушевского, Большой Васильковской, Набережно-Рыбальской, бульваре Леси Украинки, улице Антоновича, Степана Бандеры, Вячеслава Черновола, Бессарабской площади и Надднепрянском шоссе, а также на Нижнем Валу.

На левом берегу Киева высокий уровень пробок заметен на проспекте Соборности и Броварском, бульваре Перова, проспекте Юрия Гагарина и Николая Бажана, Евгения Сверстюка, улице Братиславской, Михаила Драгоманова, Ревуцкого, на Харьковском и Дарницком шоссе, а также на Днепровской и Русановской набережной.

Движение на Северном, Дарницком, Гаванском, Патона и Южном мостах затруднено в направлении Правого берега, на мосту Метро можно проехать свободно.

Напомним, на большей части территории Украины в среду, 20 февраля, без осадков.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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