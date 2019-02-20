Ранок у столиці розпочався із заторів

За даними сервісу, найповільніше автомобілі рухаються проспектом Перемоги та Генерала Ватуніна, проспектом Голосіївським, Леся Курбаса та Валерія Лобановського та Миколи Бажана, вулицею Хрещатик, Борщагівською, Жилянською та Вадима Гетьмана.

Численні затори спостерігаються на бульварі Тараса Шевченка, Володимирському узвозі, Наддніпрянському шосе, вулиці Саксаганського, Семена Скляренка, Богдана Хмельницького, Басейній, Великій Житомирській, бульварі Дружби народів, Михайла Грушевського, Великій Васильківській, Набережно-Рибальській, бульварі Лесі Українки, вулиці Антоновича, Степана Бандери, В’ячеслава Чорновола, Бессарабській площі та Наддніпрянському шосе, а також на Нижньому Валі.



На Лівому березі Києва високий рівень пробок помітний на проспекті Соборності та Броварському, бульварі Перова, проспекті Юрія Гагаріна та Миколи Бажана, Євгена Сверстюка, вулиці Братиславській, Михайла Драгоманова, Ревуцького, на Харківському та Дарницькому шосе, а також на Дніпровській та Русанівській набережній.



Рух на Північному, Дарницькому, Гаванському, Патона і Південному мостах ускладнено у напрямку Правого берега, на мості Метро можна проїхати вільно.



Нагадаємо, на більшості території України у середу, 20 лютого, без опадів.