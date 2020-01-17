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Утро пятницы: Киев стоит в пробках

Киев • УНН

 • 15220 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. По состоянию на 8:45 в Киеве заметно осложнение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Утро пятницы: Киев стоит в пробках

Так, в пробках стоит проспект Победы, улица Вадима Гетьмана, проспект Валерия Лобановского, Голосеевский проспект, бульвар Леси Украинки, Надднепрянское шоссе, Набережное шоссе и улица Нижний Вал.

Затруднено движение транспорта на улице Жилянской, улице Богдана Хмельницкого, улице Бульварно-Кудрявской, улице Саксаганского, улице Сечевых Стрельцов и улице Елены Телиги.

На левом берегу Киева в пробках стоит проспект Бажана, Харьковское шоссе, проспект Соборности, Броварской проспект, проспект Освободителей, улица Братиславская, проспект Романа Шухевича, проспект Владимира Маяковского, улица Оноре де Бальзака и улица Теодора Драйзера.

Также заметно значительное затруднение движения на Южном, Дарницком, Русановском и Северном мостах в направлении правого берега.

Напомним, водителей предупредили о гололеде и тумане.

Украинские Национальные Новости

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