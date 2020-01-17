Утро пятницы: Киев стоит в пробках
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. По состоянию на 8:45 в Киеве заметно осложнение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, в пробках стоит проспект Победы, улица Вадима Гетьмана, проспект Валерия Лобановского, Голосеевский проспект, бульвар Леси Украинки, Надднепрянское шоссе, Набережное шоссе и улица Нижний Вал.
Затруднено движение транспорта на улице Жилянской, улице Богдана Хмельницкого, улице Бульварно-Кудрявской, улице Саксаганского, улице Сечевых Стрельцов и улице Елены Телиги.
На левом берегу Киева в пробках стоит проспект Бажана, Харьковское шоссе, проспект Соборности, Броварской проспект, проспект Освободителей, улица Братиславская, проспект Романа Шухевича, проспект Владимира Маяковского, улица Оноре де Бальзака и улица Теодора Драйзера.
Также заметно значительное затруднение движения на Южном, Дарницком, Русановском и Северном мостах в направлении правого берега.
Напомним, водителей предупредили о гололеде и тумане.