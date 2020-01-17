Ранок п'ятниці: Київ стоїть у заторах
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Станом на 8:45 у Києві помітне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Так, у заторах стоїть проспект Перемоги, вулиця Вадима Гетьмана, проспект Валерія Лобановського, Голосіївський проспект, бульвар Лесі Українки, Наддніпрянське шосе, Набережне шосе та вулиця Нижній Вал.
Ускладнено рух транспорту на вулиці Жилянській, вулиці Богдана Хмельницького, вулиці Бульварно-Кудрявській, вулиці Саксаганського, вулиці Січових Стрільців та вулиці Олени Теліги.
На лівому березі Києва у заторах стоїть проспект Миколи Бажана, Харківське шосе, проспект Соборності, Броварський проспект, проспект Визволителів, вулиця Братиславська, проспект Романа Шухевича, проспект Володимира Маяковського, вулиця Оноре де Бальзака та вулиця Теодора Драйзера.
Також помітне значне ускладнення руху на Південному, Дарницькому, Русанівському та Північному мостах у напрямку правого берега.
Нагадаємо, водіїв попередили про ожеледь та туман.