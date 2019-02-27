Утренний Киев стал в пробках
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. По состоянию на 8:50 на дорогах Киева заметное максимальное затруднение движения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
По данным сервиса, медленнее автомобили движутся по проспекту Победы и Генерала Ватутина, проспект Голосеевский, проспектом Героев Сталинграда, Леся Курбаса и Валерия Лобановского и Николая Бажана, улице Крещатик, Борщаговской, Жилянской и Вадима Гетьмана.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Укравтодор" сообщил о состоянии проезда по дорогам
Многочисленные пробки наблюдаются на бульваре Тараса Шевченко, Владимирском спуске, Набережном шоссе, улице Саксаганского, Богдана Хмельницкого, Короленковской, Бассейной, Большой Житомирской, бульваре Дружбы народов, Михаила Грушевского, Большой Васильковской, Сечевых Стрельцов, Набережно-Рыбальской, бульваре Леси Украинский, улице Антоновича, Степана Бандеры, Глыбочицкой, Вячеслава Черновола, Бессарабской площади и Надднепрянском шоссе, а также на Нижнем Валу.
На левом берегу Киева высокий уровень пробок заметен на проспекте Соборности и Броварском, бульваре Перова, проспекте Юрия Гагарина и Освободителей, улице Гната Хоткевича, Евгения Сверстюка, улице Братиславской, Здолбуновской, Михаила Драгоманова, Ревуцкого, на Харьковском и Дарницком шоссе, а также на Днепровской и Русановской набережной.
Движение на Северном, Дарницком, Гаванском, Патона и Южном мостах затруднено в направлении Правого берега, на мосту Метро можно проехать свободно.
Напомним, в Украине в среду, 27 февраля, днем ожидается погода без существенных осадков.