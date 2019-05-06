Утренний Киев сковали пробки
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. На дорогах Киева заметное максимальное затруднение движения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
По данным сервиса, медленнее автомобили движутся по проспекту Победы, Воздухофлотским проспектом, на улицах Жилянской, Вячеслава Черновола, проспекте Валерия Лобановского, Голосеевском, Леся Курбаса, по улице Крещатик, Борщаговской.
Водителям следует учесть перекрыто движение на улице Академика Туполева.
Многочисленные пробки наблюдаются на бульваре Тараса Шевченко, Владимирском спуске, Набережном шоссе, улице Юрия Ильенко, Богдана Хмельницкого, Бассейной, Большой Житомирской, бульваре Дружбы народов, Михаила Грушевского, Сечевых Стрельцов, Набережно-Рыбальской, бульваре Леси Украинки, Степана Бандеры.
На левом берегу Киева высокий уровень заторов заметен на проспекте Генерала Ватутина, Освободителей, бульваре Перова, проспекте Юрия Гагарина, улицы Гната Хоткевича, Миропольской, Братиславской.
Движение на мостах Патона, Северном и Южном затруднено в направлении Правого берега. На мосту Метро и Дарницком мосту можно проехать свободно
Напомним, сегодня по Украине продолжит идти дождь.