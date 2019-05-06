Ранковий Київ скували затори
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. На дорогах Києва помітне максимальне ускладнення руху. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
За даними сервісу, найповільніше автомобілі рухаються на проспекті Перемоги, Повітрофлотському проспекті, на вулицях Жилянській, В’ячеслава Чорновола, проспекті Валерія Лобановського, Голосіївському, Леся Курбаса, вулицею Хрещатик, Борщагівською.
Водіям варто врахувати перекритий рух на вулиці Академіка Туполєва.
Численні затори спостерігаються на бульварі Тараса Шевченка, Володимирському узвозі, Набережному шосе, вулиці Юрія Іллєнка, Богдана Хмельницького, Басейній, Великій Житомирській, бульварі Дружби народів, Михайла Грушевського, Січових Стрільців, Набережно-Рибальській, бульварі Лесі Українки, Степана Бандери.
На Лівому березі Києва високий рівень заторів помітний на проспекті Генерала Ватутіна, Визволителів, бульварі Перова, проспекті Юрія Гагаріна, вулиці Гната Хоткевича, Миропільській, Братиславській.
Рух на мосту Патона, Північному та Південному мостах ускладнено у напрямку Правого берега. На мосту Метро та Дарницькому мосту можна проїхати вільно
Нагадаємо, сьогодні по Україні продовжить дощити.