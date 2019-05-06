Ранковий Київ скували затори

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22 березня, 17:51 • 71435 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 115711 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 101463 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 101453 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 82198 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 100986 перегляди

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21 березня, 18:19 • 150824 перегляди

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КИЇВ. 6 травня. УНН. На дорогах Києва помітне максимальне ускладнення руху. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

За даними сервісу, найповільніше автомобілі рухаються на проспекті Перемоги, Повітрофлотському проспекті, на вулицях Жилянській, В’ячеслава Чорновола, проспекті Валерія Лобановського, Голосіївському, Леся Курбаса, вулицею Хрещатик, Борщагівською.

Водіям варто врахувати перекритий рух на вулиці Академіка Туполєва.

Численні затори спостерігаються на бульварі Тараса Шевченка, Володимирському узвозі, Набережному шосе, вулиці Юрія Іллєнка, Богдана Хмельницького, Басейній, Великій Житомирській, бульварі Дружби народів, Михайла Грушевського, Січових Стрільців, Набережно-Рибальській, бульварі Лесі Українки, Степана Бандери.

На Лівому березі Києва високий рівень заторів помітний на проспекті Генерала Ватутіна, Визволителів, бульварі Перова, проспекті Юрія Гагаріна, вулиці Гната Хоткевича, Миропільській, Братиславській.

Рух на мосту Патона, Північному та Південному мостах ускладнено у напрямку Правого берега. На мосту Метро та Дарницькому мосту можна проїхати вільно

Нагадаємо, сьогодні по Україні продовжить дощити.

Українські Національні Новини

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