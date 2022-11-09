Утренние туманы и до 15° тепла: прогноз погоды на сегодня

Детали

По прогнозу синоптиков, 9 ноября без осадков. Ночью и утром в большинстве областей туман.

Ветер преимущественно юго-западный, 3-8 м/с.

Температура ночью 0-5°тепла, днем 10-15°; в восточных, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 6-11° тепла.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня без осадков. Ночью и утром туман.

Температура ночью 2-4°тепла, днем 11-13°.