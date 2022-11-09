Утренние туманы и до 15° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Сухая погода ожидается сегодня по Украине. Температура воздуха будет подниматься до 15 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 9 ноября без осадков. Ночью и утром в большинстве областей туман.
Ветер преимущественно юго-западный, 3-8 м/с.
Температура ночью 0-5°тепла, днем 10-15°; в восточных, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 6-11° тепла.
Погода в столичном регионе
В Киевской области сегодня без осадков. Ночью и утром туман.
Температура ночью 2-4°тепла, днем 11-13°.