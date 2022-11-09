Ранкові тумани та до 15° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Суха погода очікується сьогодні по Україні. Температура повітря підніматиметься до 15 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 9 листопада без опадів. Уночі та вранці в більшості областей туман.
Вітер переважно південно-західний, 3-8 м/с.
Температура вночі 0-5° тепла, вдень 10-15°; у східних, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 6-11° тепла.
Погода у столичному регіоні
На Київщині сьогодні без опадів. Уночі та вранці туман.
Температура вночі 2-4° тепла, вдень 11-13°.