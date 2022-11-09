Ранкові тумани та до 15° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Деталі

За прогнозом синоптиків, 9 листопада без опадів. Уночі та вранці в більшості областей туман.

Вітер переважно південно-західний, 3-8 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла, вдень 10-15°; у східних, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 6-11° тепла.

Погода у столичному регіоні

На Київщині сьогодні без опадів. Уночі та вранці туман.

Температура вночі 2-4° тепла, вдень 11-13°.