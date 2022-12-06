"Утреннее бавовнятко": в Мелитополе прогремел взрыв
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. В микрорайоне Мелитополя прогремел мощный взрыв. Об этом в Telegram сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает УНН.
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"Утреннее бавовнятко для оккупантов в Мелитополе. Сообщают о взрыве на микрорайоне, который слышало полгорода. Ждем подробностей", - написал Федоров в Telegram.
Напомним
Украинские военные ударили по позициям российских оккупантов вблизи села Терпение Мелитопольского района в Запорожской области.