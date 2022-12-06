"Утреннее бавовнятко": в Мелитополе прогремел взрыв

Цитата

"Утреннее бавовнятко для оккупантов в Мелитополе. Сообщают о взрыве на микрорайоне, который слышало полгорода. Ждем подробностей", - написал Федоров в Telegram.

Напомним

Украинские военные ударили по позициям российских оккупантов вблизи села Терпение Мелитопольского района в Запорожской области.