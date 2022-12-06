"Ранкове бавовнятко": у Мелітополі прогримів вибух
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. У мікрорайоні Мелітополя прогримів потужний вибух. Про це в Telegram повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, передає УНН.
Цитата
"Ранкове бавовнятко для окупантів у Мелітополі. Повідомляють про вибух на мікрорайоні, який чуло півміста. Чекаємо на подробиці", - написав Федоров у Telegram.
Нагадаємо
Українські військові вдарили по позиціях російських окупантів поблизу села Терпіння Мелітопольського району в Запорізькій області.