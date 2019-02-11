Счетная палата и Всемирный банк заинтересовались "мертвым грузом" в 137 млн долларов по займу для Минздрава и регионов

Так, еще начале 2015 года Всемирный банк предоставил Украине рекордный заем - 215 млн долл. США на проект, срок исполнения которого - с 2015 по 2020 год. Счетная палата сам проект оценивает положительно, отметил Майснер. По его словам, финансовые условия проекта являются очень комфортными (0,25% единоразовая комиссия по предоставлению займа, 0,25% в год за резервирование средств и т.п.). Указанные условия являются льготными только до 2020 года, а дальше уже будет применяться ставка в 2,78%.



"Он делится на две части: первую реализует на центральном уровне непосредственно Минздрав. Это общегосударственные вопросы, которые должны реализовываться в Минздраве. Часть средств пошла туда. Но она незначительна на фоне остальной части. Основная же часть, предусмотренная для реализации субпроектов в регионах" , - сказал он. Так, согласно обнародованному отчету Счетной палаты, Министерство на центральном уровне должно реализовать 11,7% займа, то есть около 25470000 долларов, в то время как на регионы - 8 областей - приходится остальные 189530000.



"215 млн долларов разделили таким образом, что 189 млн были для областей, на региональные потребности в обновлении оборудования, материально-технической базы в целом, в том числе автомобилей, реконструкцию и капитальный ремонт зданий, сооружений и зданий медицинского профиля и тому подобное. Все это должно было быть в направлении профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии. Это две большие беды для населения Украины", - сказал специалист.



Счетная палата проверила реализацию проекта в 2015-2017 годах и за 3 квартала 2018 года.



"Мы увидели, что 72% средств (около 137 млн долл.), которые предусматривались на региональный уровень, остаются нетронутыми на счету МБРР", - отметил Майснер.



Более того, он отметил, что на момент завершения аудита по займу из госбюджета было выплачено 2900000 долларов США. По его мнению, средства, которые все же были привлечены на выполнение проекта в целом достигают цели, но большая часть вообще не используется.



"Какая причина? Ненадлежащая организация Министерством здравоохранения и властью на местах, в частности, областными властями, реализации соответствующих региональных субпроектов в рамках этого национального проекта. Это - основная и по сути единственная проблематика, которая есть", - отметил член Счетной палаты.



По его мнению, одно из объяснений, которое может предоставить Минздрава на этот вопрос - что проект является очень амплитудным. В Министерстве объясняют, что это инновационная архитектура проекта, новый дизайн, по их словам.



"Не надо забывать, что, хотя заем и идет от Всемирного банка, но деньги, как только заходят в Украину, идут через госбюджет. Таким образом мы сегодня говорим о неэффективном расходовании средств из Государственного бюджета Украины, а это, по сути, средства налогоплательщиков", - отметил Майснер, добавив, что не обвиняет в этом лично кого-то одного.



"Здесь нас не интересует ничья личная карьера, история - ни Ульяны Супрун, ни ее заместителей. Нас интересует только одно - ответственность должностных лиц на центральном уровне - в Минздраве, и в регионах, за то, что неэффективно использованы средства госбюджета в рамках реализации этого проекта ", - подчеркнул он.



В то же время Майснер отметил, что главным распорядителем средств по этой субвенции является Министерство здравоохранения - именно оно несет основную ответственность согласно бюджетному законодательству за планирование и реализацию мероприятий, контроль за использованием средств и достижением целей.



"У нас была встреча лично со всеми стейкхолдерами, в том числе со Всемирным банком. Руководитель этого проекта в Украине от Всемирного банка выразил острую заинтересованность в надлежащей дальнейшей реализации этого проекта и резком, но качественном наращиваемые в темпе выборки. Он с большим интересом воспринял наши аудиторские наработки, отчет попросил прислать Всемирном банке. Мы его официально направили в представительство Всемирного банка в Украине, и на сегодня банк синхронно со Счетной палатой проводит инвентаризацию этого проекта, в том числе, на региональном уровне. Думаю, будут сделаны соответствующие выводы", - рассказал собеседник.



Счетная палата, по его словам, в соответствии с Законом Украины, тоже осуществляет постконтроль, то есть постоянно мониторит состояние выполнения рекомендаций.



"Если они не выполняются, мы обращаемся в Кабинет Министров, который находиться над Минздравом в правительственной структуре, и в комитет Верховной Рады с информированием, что, к сожалению, рекомендации не выполняются, и тем самым сохраняются риски незаконного, нецелевого или неэффективного использования средств", - отметил член Счетной палаты.



На вопрос журналиста о том, что будет с деньгами, если их все же не реализуют до истечения определенного срока, Майснер отметил, что не может сказать наверняка об их судьбе, "потому что это вопрос относится к компетенции Минздрава и Минфина, а также непосредственно Мирового банка".



"Но я могу вам сказать, что с переговоров со Всемирным банком, которые у меня были во время аудита, ясно одно: Всемирный банк не допустит, чтобы эти деньги и в дальнейшем лежали мертвым грузом на счету МБРР или на счетах местных бюджетов или в бюджетных учреждениях регионов", - сообщил собеседник.



Он также заверил, что за использованием денег Всемирного банка пока следят как Счетная палата, так и собственно Всемирный банк, а также Комитет по вопросам здравоохранения ВР.