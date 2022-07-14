Ракетный удар по Виннице: известно уже о 17 погибших, среди них двое детей
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Офис Генпрокурора сообщает, что в результате ракетного удара по центру Винницы на данный момент известно о 17 погибших, в том числе 2 детей, пишет УНН.
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"По данным следствия, днем 14 июля вооруженные силы рф осуществили ракетный обстрел центральной части города Винница. Сейчас известно о 17 погибших, в том числе 2 детей. Несколько десятков человек получили ранения", - сообщили в Офисе Генпрокурора.
Детали
Значительные разрушения и повреждения получили жилые дома, административные и офисные помещения.
При процессуальном руководстве Винницкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по фактам нарушения законов и обычаев войны, что связано с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Поисковые работы продолжаются. На месте происшествия работают прокуроры, следователи и экстренные службы.
Дополнение
В полиции сообщили, что 3 ракеты попали по Виннице.
Российские оккупанты во время удара по Виннице сегодня попали в офисное здание, медицинский центр, Дом офицеров и жилища людей.