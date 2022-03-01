Ракетный удар по центру Харькова: уточняется количество жертв - Синегубов

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“Сегодня утром атаковали центральную площадь города и помещение Харьковской военной администрации. Российский оккупант продолжает использовать тяжелое оружие и уничтожать гражданское население. Утро, не комендатский час, количество пострадавших пока не известно”, - сказал Синегубов в видеообращении.

Детали

Он отметил, что этот поступок в очередной раз демонстрирует: такие атаки - это геноцид украинского народа, это военное преступление против мирного населения.

“Наступательные ресурсы врага иссякают. Ему ничего не остается, как так коварно использовать воздушное оружие”, - добавил он.

Что было ранее

В центре Харькова в районе ОГА на площади Свободы враг 1 марта нанес удар. Враг продолжает обстреливать гражданское население. Советник министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал видео о последствиях обстрелов.

В результате ракетного удара оккупантов в Харькове есть попадания в здания Харьковской ОГА, оперного театра, филармонии и часть жилого массива.