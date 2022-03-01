Ракетный удар по центру Харькова: уточняется количество жертв - Синегубов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Российские оккупанты продолжают использовать тяжелое оружие и уничтожать гражданское население. Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, после удара по центру Харькова и в частности ОГА, сообщил о том, что сейчас уточняется количество жертв, пишет УНН.
Цитата
“Сегодня утром атаковали центральную площадь города и помещение Харьковской военной администрации. Российский оккупант продолжает использовать тяжелое оружие и уничтожать гражданское население. Утро, не комендатский час, количество пострадавших пока не известно”, - сказал Синегубов в видеообращении.
Детали
Он отметил, что этот поступок в очередной раз демонстрирует: такие атаки - это геноцид украинского народа, это военное преступление против мирного населения.
“Наступательные ресурсы врага иссякают. Ему ничего не остается, как так коварно использовать воздушное оружие”, - добавил он.
Что было ранее
В центре Харькова в районе ОГА на площади Свободы враг 1 марта нанес удар. Враг продолжает обстреливать гражданское население. Советник министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал видео о последствиях обстрелов.
В результате ракетного удара оккупантов в Харькове есть попадания в здания Харьковской ОГА, оперного театра, филармонии и часть жилого массива.