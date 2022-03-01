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Ракетний удар по центру Харкова: уточнюється кількість жертв - Синєгубов

Ракетний удар по центру Харкова: уточнюється кількість жертв - Синєгубов

Київ • УНН

 • 218244 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. Російські окупанти продовжують використовувати тяжку зброю та знищувати цивільне населення. Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, після удару по центру Харкова і зокрема ОДА, повідомив про те, що наразі уточнюється кількість жертв, пише УНН.

Цитата

“Сьогодні зранку атакували центральну площу міста та приміщення Харківської військової адміністрації. Російський окупант продовжує використовувати тяжку зброю та знищувати цивільне населення. Ранок, не комендатська година, кількість постраждалих поки не відома”, - сказав Синєгубов у відеозверненні.

Деталі

Він наголосив, що цей вчинок вчергове демонструє: такі атаки - це геноцид українського народу, це військовий злочин проти мирного населення.

“Наступальні ресурси ворога вичерпуються. Йому нічого не залишається, як отак підступно використовувати повітряну зброю”, - додав він.

Що було раніше

У центрі Харкова у районі ОДА на майдані Свободи ворог 1 березня завдав удару. Ворог продовжує обстрілювати цивільне населення. Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко опублікував відео про наслідки обстрілів.

Внаслідок ракетного удару окупантів у Харкові є влучання в будівлю Харківської ОДА, оперного театру, філармонії та частину житлового масиву.

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