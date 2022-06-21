Ракетный удар по Одессе: погиб охранник склада
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. В результате вчерашнего ракетного удара по логистическому продуктовому складу в Одессе погиб охранник. Об этом сообщило оперативное командование "Юг", информирует УНН.
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"По сообщению ОК "Юг", 20 июня в Одессе, в результате попадания ракет в логистический продуктовый состав, погиб 1 гражданский – охранник", – говорится в сообщении.
Детали
Корабельная группировка врага в северо-западной части Черного моря сейчас состоит из 5 кораблей, 1 подводной лодки и 4 ВДК. Остальные флоты, вопреки паническим вбросам российской пропаганды, находятся в пунктах базирования.
Однако, как отметили, угроза ракетного удара сохраняется. Также не исключена попытка высадки вражеского десанта.
Напомним
20 июня в течение трех часов российские оккупанты выпустили 14 ракет по югу Украины. Ударили по Очакову, устью Дуная, Белгород-Днестровскому району Одесской области и по самой Одессе.