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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Ракетний удар по Одесі: загинув охоронець складу

Ракетний удар по Одесі: загинув охоронець складу

Київ • УНН

 • 106045 перегляди

КИЇВ. 21 червня. УНН. Внаслідок вчорашнього ракетного удару по логістичному продуктовому складу в Одесі загинув охоронець. Про це повідомило оперативне командування "Південь", інформує УНН.

Цитата

"За повідомленням ОК "Південь", 20 червня в Одесі, внаслідок влучання ракет у логістичний продуктовий склад, загинула 1 цивільна особа – охоронець", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Корабельне угруповання ворога в північно-західній частині Чорного моря наразі складається з 5 кораблів, 1 підводного човна, та 4 ВДК. Решта флоту, всупереч панічним вкидам російської пропаганди, перебуває в пунктах базування.

Однак, як зазначили, загроза ракетного удару зберігається. Також не виключена спроба висадки ворожого десанту.

Нагадаємо

20 червня протягом трьох годин російські окупанти випустили 14 ракет по півдню України. Вдарили по Очакову, гирлу Дуная, Білгород-Дністровському району Одещини і по самій Одесі.

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