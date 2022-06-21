Ракетний удар по Одесі: загинув охоронець складу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Внаслідок вчорашнього ракетного удару по логістичному продуктовому складу в Одесі загинув охоронець. Про це повідомило оперативне командування "Південь", інформує УНН.
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"За повідомленням ОК "Південь", 20 червня в Одесі, внаслідок влучання ракет у логістичний продуктовий склад, загинула 1 цивільна особа – охоронець", – ідеться у повідомленні.
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Корабельне угруповання ворога в північно-західній частині Чорного моря наразі складається з 5 кораблів, 1 підводного човна, та 4 ВДК. Решта флоту, всупереч панічним вкидам російської пропаганди, перебуває в пунктах базування.
Однак, як зазначили, загроза ракетного удару зберігається. Також не виключена спроба висадки ворожого десанту.
Нагадаємо
20 червня протягом трьох годин російські окупанти випустили 14 ракет по півдню України. Вдарили по Очакову, гирлу Дуная, Білгород-Дністровському району Одещини і по самій Одесі.