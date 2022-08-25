Ракетный удар по Хмельницкой области: глава ОВА показал последствия

Детали

"А это фото после наших вчерашних прилетов", - подписал Гамалий фотографии в Telegram.

Дополнение

В результате 2 ракетных ударов врага по Шепетовскому району 24 августа, по данным главы ОВА, выбиты окна, двери в гражданских домах и школе. Это взрывная волна. За медицинской помощью обратились 3 человека, среди них женщина и двое детей.