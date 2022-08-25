Ракетний удар по Хмельниччині: голова ОВА показав наслідки

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"А це фото після наших вчорашніх прильотів", - підписав Гамалій світлини у Telegram.

Доповнення

Внаслідок 2 ракетних ударів ворога по Шепетівському району 24 серпня, за даними голови ОВА, вибито вікна, двері в цивільних будинках та школі. Це вибухова хвиля. За медичною допомогою звернулися 3 людей, серед них жінка і двоє дітей.