Ракетний удар по Хмельниччині: голова ОВА показав наслідки
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій показав наслідки ворожих ракетних ударів по Хмельниччині 24 серпня, пише УНН.
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"А це фото після наших вчорашніх прильотів", - підписав Гамалій світлини у Telegram.
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Внаслідок 2 ракетних ударів ворога по Шепетівському району 24 серпня, за даними голови ОВА, вибито вікна, двері в цивільних будинках та школі. Це вибухова хвиля. За медичною допомогою звернулися 3 людей, серед них жінка і двоє дітей.