Ракетный удар оккупантов по Яворовскому полигону: ГБР открыло производство
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. ГБР открыло дело по факту авиаудара по Международному центру миротворчества и безопасности во Львовской области, известному как Яворовский полигон, в результате которого погибло 35 человек, сообщили в бюро, пишет УНН.
Цитата
"Следователи ГБР Львова начали досудебное расследование по факту нанесения ракетного удара российскими оккупантами по территории Международного центра миротворчества и безопасности", - указано в сообщении.
Детали
Сейчас сводная оперативно-следственная группа из опытных сотрудников центрального аппарата и ТУ ГБР во Львове изучает все обстоятельства трагедии, проводит работу с потерпевшими и выполняет другие первоочередные следственные действия.
Уголовное производство открыто по части 2 статьи 437 УК Украины (Ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий).
Дополнение
Около 5:30 13 марта 2022 года 8 российских ракет попали в расположение Международного центра миротворчества и безопасности на Яворовском полигоне, что во Львовской области, указали в ГБР. В результате удара 35 человек погибло и более 130 ранены.
По предварительной информации, авиаудар был осуществлен из акватории Черного и Азовского морей. Всего воздушные силы страны-оккупанта выпустили около 30 ракет.
Государственное бюро расследований уверяет, что ни одно преступление, совершенное российскими оккупантами, не останется без внимания.