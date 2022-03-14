Ракетный удар оккупантов по Яворовскому полигону: ГБР открыло производство

Цитата

"Следователи ГБР Львова начали досудебное расследование по факту нанесения ракетного удара российскими оккупантами по территории Международного центра миротворчества и безопасности", - указано в сообщении.

Детали

Сейчас сводная оперативно-следственная группа из опытных сотрудников центрального аппарата и ТУ ГБР во Львове изучает все обстоятельства трагедии, проводит работу с потерпевшими и выполняет другие первоочередные следственные действия.

Уголовное производство открыто по части 2 статьи 437 УК Украины (Ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий).

Дополнение

Около 5:30 13 марта 2022 года 8 российских ракет попали в расположение Международного центра миротворчества и безопасности на Яворовском полигоне, что во Львовской области, указали в ГБР. В результате удара 35 человек погибло и более 130 ранены.

По предварительной информации, авиаудар был осуществлен из акватории Черного и Азовского морей. Всего воздушные силы страны-оккупанта выпустили около 30 ракет.

Государственное бюро расследований уверяет, что ни одно преступление, совершенное российскими оккупантами, не останется без внимания.