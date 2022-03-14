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Ракетний удар окупантів по Яворівському полігону: ДБР відкрило провадження

Ракетний удар окупантів по Яворівському полігону: ДБР відкрило провадження

Київ • УНН

 • 285234 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. ДБР відкрило справу за фактом авіаудару по Міжнародному центру миротворчості та безпеки на Львівщині, відомому як Яворівський полігон, у результаті якого загинуло 35 осіб, повідомили у бюро, пише УНН.

Цитата

"Слідчі ДБР Львова розпочали досудове розслідування за фактом завдання ракетного удару російськими окупантами по території Міжнародного центру миротворчості та безпеки", - вказано у повідомленні.

Деталі

Наразі зведена оперативно-слідча група із досвідчених працівник центрального апарату та ТУ ДБР у Львові вивчає усі обставини трагедії, проводить роботу з потерпілими та виконує інші першочергові слідчі дії.

Кримінальне провадження відкрито за частиною 2 статті 437 КК України (Ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій).

Доповнення

Близько 5:30 13 березня 2022 року 8 російських ракет влучили у розташування Міжнародного центру миротворчості та безпеки на Яворівському полігоні, що у Львівській області, вказали у ДБР. Внаслідок удару 35 осіб загинуло та понад 130 - поранені.

За попередньою інформацією, авіаудар було здійснено з акваторії Чорного та Азовського морів. Загалом повітряні сили країни-окупанта випустили близько 30 ракет.

Державне бюро розслідувань запевняє, що жоден злочин, вчинений російськими окупантами не залишиться без уваги.

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