Ракетный обстрел нефтебазы в Ровенской области: начато расследование
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. По факту ракетного обстрела нефтебазы в Ровенской области начато расследование, сообщили в Ровенской областной прокуратуре, пишет УНН.
Цитата
"... начато досудебные расследования по фактам экоцида и нарушения законов и обычаев войны (ст. 441, ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Детали
По данным следствия, вечером 28 марта 2022 года военнослужащие вооруженных сил российской федерации нанесли ракетный удар по территории нефтебазы в Ровенском районе.
Дополнение
Пожар на нефтебазе в Ровенской области после вражеского ракетного удара на утро 29 марта еще тушили.