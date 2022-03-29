Ракетный обстрел нефтебазы в Ровенской области: начато расследование

Цитата

"... начато досудебные расследования по фактам экоцида и нарушения законов и обычаев войны (ст. 441, ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, вечером 28 марта 2022 года военнослужащие вооруженных сил российской федерации нанесли ракетный удар по территории нефтебазы в Ровенском районе.

Дополнение

Пожар на нефтебазе в Ровенской области после вражеского ракетного удара на утро 29 марта еще тушили.