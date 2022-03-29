Ракетний обстріл нафтобази на Рівненщині: розпочато розслідування

Цитата

"... розпочато досудові розслідування за фактами екоциду та порушення законів і звичаїв війни (ст. 441, ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними слідства, ввечері 28 березня 2022 року військовослужбовці збройних сил російської федерації завдали ракетного удару по території нафтобази у Рівненському районі.

Доповнення

Пожежу на нафтобазі на Рівненщині після ворожого ракетного удару на ранок 29 березня ще гасили.