Ракетний обстріл нафтобази на Рівненщині: розпочато розслідування
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. За фактом ракетного обстрілу нафтобази на Рівненщині розпочато розслідування, повідомили у Рівненській обласній прокуратурі, пише УНН.
Цитата
"... розпочато досудові розслідування за фактами екоциду та порушення законів і звичаїв війни (ст. 441, ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.
Деталі
За даними слідства, ввечері 28 березня 2022 року військовослужбовці збройних сил російської федерації завдали ракетного удару по території нафтобази у Рівненському районі.
Доповнення
Пожежу на нафтобазі на Рівненщині після ворожого ракетного удару на ранок 29 березня ще гасили.