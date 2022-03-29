Пожежу на нафтобазі на Рівненщині після ворожого ракетного удару досі гасять - ДСНС

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"Розливу нафтопродуктів за межі обвалування немає. На місці події працюють рятувальники ДСНС. Триває гасіння. Жертв та постраждалих немає", - повідомили у відомстві у Telegram.

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28 березня о 21:05 в одному з населених пунктів Рівненського району Рівненської області внаслідок ракетного удару сталася пожежа на підприємстві для зберігання пального, вказали у ДСНС.