Пожежу на нафтобазі на Рівненщині після ворожого ракетного удару досі гасять - ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Пожежу на нафтобазі на Рівненщині, що зазнала ворожого ракетного удару ввечері 28 березня, досі гасять. Про це повідомили у ДСНС України зранку 29 березня, пише УНН.
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"Розливу нафтопродуктів за межі обвалування немає. На місці події працюють рятувальники ДСНС. Триває гасіння. Жертв та постраждалих немає", - повідомили у відомстві у Telegram.
Раніше
28 березня о 21:05 в одному з населених пунктів Рівненського району Рівненської області внаслідок ракетного удару сталася пожежа на підприємстві для зберігання пального, вказали у ДСНС.