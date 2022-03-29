Пожар на нефтебазе в Ровенской области после вражеского ракетного удара до сих пор тушат - ГСЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Пожар на нефтебазе в Ровенской области, подвергшейся вражескому ракетному удару вечером 28 марта, до сих пор тушат. Об этом сообщили в ГСЧС Украины утром 29 марта, пишет УНН.
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"Разлива нефтепродуктов за пределы обвалования нет. На месте происшествия работают спасатели ГСЧС. Продолжается тушение. Жертв и пострадавших нет", - сообщили в ведомстве в Telegram.
Ранее
28 марта в 21:05 в одном из населенных пунктов Ровенского района Ровенской области в результате ракетного удара произошел пожар на предприятии для хранения топлива, указали в ГСЧС.