Пожар на нефтебазе в Ровенской области после вражеского ракетного удара до сих пор тушат - ГСЧС

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"Разлива нефтепродуктов за пределы обвалования нет. На месте происшествия работают спасатели ГСЧС. Продолжается тушение. Жертв и пострадавших нет", - сообщили в ведомстве в Telegram.

Ранее

28 марта в 21:05 в одном из населенных пунктов Ровенского района Ровенской области в результате ракетного удара произошел пожар на предприятии для хранения топлива, указали в ГСЧС.