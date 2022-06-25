Ракетный обстрел Николаева: пострадала гражданская инфраструктура, госпредприятия и образовательное учреждение
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Сегодня утром российские оккупанты обстреляли Николаев ракетами. Как сообщил городской голова Александр Сенкевич в Telegram, пострадала гражданская инфраструктура города, государственные предприятия и образовательное учреждение, передает УНН.
Детали
По словам городского головы, сегодня утром российские оккупанты обстреляли Николаев ракетами.
Как сообщили в военной комендатуре обороны города, предварительно установлено, что удары были нанесены с временно оккупированной территории Украины.
"Пострадала гражданская инфраструктура города, государственные предприятия и образовательное учреждение. В последнем взрывом выбило стекла. Часть ракет упала на окраинах города. В настоящее время уточняем общий материальный ущерб", - говорится в сообщении.
Напомним
Как сообщил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, за прошедшую ночь россия выпустила по территории Украины 48 крылатых ракет.