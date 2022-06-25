Ракетный обстрел Николаева: пострадала гражданская инфраструктура, госпредприятия и образовательное учреждение

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Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 41317 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 44034 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 21621 просмотра

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Киев • УНН

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КИЕВ. 25 июня. УНН. Сегодня утром российские оккупанты обстреляли Николаев ракетами. Как сообщил городской голова Александр Сенкевич в Telegram, пострадала гражданская инфраструктура города, государственные предприятия и образовательное учреждение, передает УНН.

Детали

По словам городского головы, сегодня утром российские оккупанты обстреляли Николаев ракетами.

Как сообщили в военной комендатуре обороны города, предварительно установлено, что удары были нанесены с временно оккупированной территории Украины.

"Пострадала гражданская инфраструктура города, государственные предприятия и образовательное учреждение. В последнем взрывом выбило стекла. Часть ракет упала на окраинах города. В настоящее время уточняем общий материальный ущерб", - говорится в сообщении.

Напомним

Как сообщил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, за прошедшую ночь россия выпустила по территории Украины 48 крылатых ракет

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