Ракетний обстріл Миколаєва: постраждала цивільна інфраструктура, держпідприємства та освітній заклад
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Сьогодні зранку російські окупанти обстріляли Миколаїв ракетами. Як повідомив міський голова Олександр Сєнкевич у Telegram, постраждала цивільна інфраструктура міста, державні підприємства та освітній заклад, передає УНН.
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За словами міського голови, сьогодні зранку російські окупанти обстріляли Миколаїв ракетами.
Як повідомили у військовій комендатурі оборони міста, попередньо встановлено, що удари нанесли з тимчасово окупованої території України.
"Постраждала цивільна інфраструктура міста, державні підприємства та освітній заклад. В останньому вибухом вибило шибки. Частина ракет впала на околицях міста. Наразі уточнюємо загальні матеріальні збитки", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Як повідомив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, протягом минулої ночі росія випустила по території України 48 крилатих ракет.