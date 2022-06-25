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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Ракетний обстріл Миколаєва: постраждала цивільна інфраструктура, держпідприємства та освітній заклад

Ракетний обстріл Миколаєва: постраждала цивільна інфраструктура, держпідприємства та освітній заклад

Київ • УНН

 • 127522 перегляди

КИЇВ. 25 червня. УНН. Сьогодні зранку російські окупанти обстріляли Миколаїв ракетами. Як повідомив міський голова Олександр Сєнкевич у Telegram, постраждала цивільна інфраструктура міста, державні підприємства та освітній заклад, передає УНН.

Деталі

За словами міського голови, сьогодні зранку російські окупанти обстріляли Миколаїв ракетами.

Як повідомили у військовій комендатурі оборони міста, попередньо встановлено, що удари нанесли з тимчасово окупованої території України.

"Постраждала цивільна інфраструктура міста, державні підприємства та освітній заклад. В останньому вибухом вибило шибки. Частина ракет впала на околицях міста. Наразі уточнюємо загальні матеріальні збитки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Як повідомив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, протягом минулої ночі росія випустила по території України 48 крилатих ракет

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