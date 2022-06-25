росія випустила за ніч 48 крилатих ракет по Україні – ОП

Цитата

“48 російських крилатих ракет. Протягом ночі. По всій території України. Винятково по цивільних об'єктах… росія все ще намагається залякати Україну, викликати панічні настрої та змусити боятися Z-монстрів… Україна все знає, до всього готова й обов’язково за все зло покарає”, – написав Подоляк.

Доповнення

Минулої ночі окупанти обстріляли Дніпропетровщину, Чернігівщину, Миколаївщину, Житомирщину, Львівщину, Донеччину та Луганщину.

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