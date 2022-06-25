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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 25143 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

17:04 • 69066 перегляди

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1 квітня, 10:23 • 163388 перегляди

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1 квітня, 10:07 • 166168 перегляди

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росія випустила за ніч 48 крилатих ракет по Україні – ОП

росія випустила за ніч 48 крилатих ракет по Україні – ОП

Київ • УНН

 • 229568 перегляди

КИЇВ. 25 червня. УНН. Протягом минулої ночі росія випустила по території України 48 крилатих ракет. Про це у своєму Twitter написав радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, передає УНН.

Цитата

“48 російських крилатих ракет. Протягом ночі. По всій території України. Винятково по цивільних об'єктах… росія все ще намагається залякати Україну, викликати панічні настрої та змусити боятися Z-монстрів… Україна все знає, до всього готова й обов’язково за все зло покарає”, – написав Подоляк.

Доповнення

Минулої ночі окупанти обстріляли Дніпропетровщину, Чернігівщину, Миколаївщину, Житомирщину, Львівщину, Донеччину та Луганщину.

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