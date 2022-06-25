россия выпустила за ночь 48 крылатых ракет по Украине – ОП
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. В минувшую ночь россия выпустила по территории Украины 48 крылатых ракет. Об этом в своем Twitter написал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, передает УНН.
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“48 русских крылатых ракет. В течение ночи. По всей территории Украины. Исключительно по гражданским объектам… россия все еще пытается запугать Украину, вызвать панические настроения и заставить бояться Z-монстров… Украина все знает, ко всему готова и обязательно за все зло накажет”, – написал Подоляк.
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Прошлой ночью оккупанты обстреляли Днепропетровщину, Черниговщину, Николаевщину, Житомирщину, Львовщину, Донетчину и Луганщину.
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