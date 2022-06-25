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13:44 • 27952 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 43121 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 45124 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 22785 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

11:23 • 56705 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 58781 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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россия выпустила за ночь 48 крылатых ракет по Украине – ОП

Киев • УНН

 • 229568 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. В минувшую ночь россия выпустила по территории Украины 48 крылатых ракет. Об этом в своем Twitter написал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, передает УНН.

Цитата

“48 русских крылатых ракет. В течение ночи. По всей территории Украины. Исключительно по гражданским объектам… россия все еще пытается запугать Украину, вызвать панические настроения и заставить бояться Z-монстров… Украина все знает, ко всему готова и обязательно за все зло накажет”, – написал Подоляк.

Дополнение

Прошлой ночью оккупанты обстреляли Днепропетровщину, Черниговщину, Николаевщину, Житомирщину, Львовщину, Донетчину и Луганщину.

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