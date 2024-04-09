Ракетный удар рф по Полтавской области: человек погиб, количество пострадавших возросло до 12

В результате ракетной атаки российских войск на Полтавскую область человек погиб и 12 получили ранения, в том числе 2 детей, а также было повреждено несколько многоэтажек и автомобилей, сообщил во вторник министр внутренних дел Игорь Клименко, пишет УНН.

Детали

По словам министра, почти 100 спасателей этой ночью работали в Полтавской области, где враг ударил по многоквартирному дому.

"Оккупанты нанесли ракетный удар вчера вечером по двухэтажному многоквартирному дому, где проживали около 30 человек. Подразделения ГСЧС спасли 2 человека, психологи Национальной полиции и ГСЧС оказали помощь около 20 жителям. К сожалению, 1 человек погиб еще 12 пострадали. Среди них - 2 ребенка", - отметил Клименко в Telegram.

Кроме этого, по его словам, из-за ракетного удара повреждены два трехэтажных дома, один четырехэтажный и около десятка автомобилей. Спасательная операция продолжалась более 3 часов.

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