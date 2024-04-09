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Ракетный удар рф по Полтавской области: человек погиб, количество пострадавших возросло до 12
Российский ракетный удар попал в жилой дом в Полтавской области, Украина, в результате чего 1 человек погиб и 12 получили ранения, в том числе 2 детей, а также было повреждено несколько других зданий и автомобилей, что потребовало 3-часовой спасательной операции, в которой участвовали почти 100 спасателей.
Армия рф утром ударила по Очакову на Николаевщине: есть повреждения
Утром российские войска обстреляли из артиллерии Очаков Николаевской области, повредив жилой дом и автомобиль, но обошлось без жертв.
Ракетная атака рф на Запорожье унесла жизни 4 человек, 8 людей ранены - ОВА
4 человека погибли и 8 получили ранения в результате российского ракетного удара по Запорожью.
В Херсонской области ночью сбили два "шахеда", за сутки двое раненых - ОВА
В Херсонской области российские войска обстреляли жилые кварталы, повредив 4 частных дома и гаражи, ранив 2 человек, а украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 2 беспилотника "Шахед" во время ночного налета.
Полтавскую область ночью враг атаковал дронами, по двум отработали - ОВА
Враг атаковал Полтавскую область беспилотниками ночью, но мобильные огневые группы успешно уничтожили два БПЛА без потерь.
Россияне обстреляли Очаков и акваторию Очаковской громады на Николаевщине
Россияне обстреляли город Очаков и акваторию Очаковской общины в Николаевской области, жертв нет, а противовоздушная оборона уничтожила три беспилотника "шахед" в регионе.
На Днепропетровщине ночью уничтожили пять российских беспилотников - ОВА
Пять российских беспилотников были уничтожены силами противовоздушной обороны в небе над Днепропетровской областью в ночь на 9 апреля.
Еще плюс 850 оккупантов и 23 танка: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 449 250 человек личного состава и 7110 танков.
В Одесской области обломки шахеда повредили линию электропередачи
Во время ночной тревоги силы противовоздушной обороны уничтожили 20 беспилотников над несколькими областями, обломки которых повредили частный двор и оборвали линию электропередач в Одесском районе.
На фронте произошло 56 боевых столкновений - Генштаб
За минувшие сутки произошло 56 боевых столкновений, во время которых противник нанес 4 ракетных удара, 97 авиационных ударов и 92 обстрела из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам.