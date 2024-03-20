Ракетный удар рф по Харькову: количество пострадавших возросло до 8

США ввели санкции против россиян, которые создавали фейковые сайты правительственных организаций и влиятельных СМИ для распространения российской пропаганды

США ввели санкции против двух российских физических и юридических лиц за проведение злонамеренной дезинформационной кампании, направленной на Латинскую Америку, выдавая себя за легитимные СМИ и используя фейковые аккаунты в социальных сетях для распространения антиукраинской пропаганды.