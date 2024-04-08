Ракетный удар по предприятию в Запорожье: погибли три человека, есть раненые

Днем 8 апреля, войска рф ударили по предприятию в Запорожской области, в результате чего погибли по меньшей мере трое гражданских лиц, также есть раненые. Об этом заявили в Офисе Генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 8 апреля 2024 года около 12:30 военнослужащие вооруженных сил рф нанесли ракетный удар по инфраструктуре Запорожья. Ракета попала в одно из местных предприятий.

В результате обстрела погибли трое гражданских лиц, также есть раненые. Информация о пострадавших уточняется.

Под процессуальным руководством Запорожской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины) - подытожили в ОГП.

Три человека погибли, 3 ранены в результате удара рф из "Градов" на Запорожье - ОВА

Напомним

Председатель Запорожской ОГА Иван Федоров заявил, что в результате удара по промышленному объекту в Запорожье пострадало 6 человек.