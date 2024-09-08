Ракетный удар по институту связи в Полтаве: количество погибших возросло до 56
Киев • УНН
В больнице Полтавы умер еще один человек, пострадавший от ракетного удара по военному институту связи 3 сентября. Всего погибло 56 человек, 328 получили ранения.
В больнице Полтавы умер еще один человек, который пострадал из-за ракетного удара по военному институту связи.
Об этом сообщила секретарь Полтавского горсовета Екатерина Ямщикова Общественному, передает УНН.
В больнице Полтавы умер еще один человек, пострадавший в результате ракетного удара по институту связи 3 сентября
Всего по официальным данным погибло 56 человек, ранения получили 328.
Дополнение
5 сентября аварийно-спасательные работы на месте ракетного удара по учебному заведению в Полтаве были завершены. К тому времени было известно о 55 погибших людях, пострадавших - 328.
Руководитель Управления Службы безопасности Украины в Полтавской области Константин Семенюк заявил, что правоохранители в связи с попаданием вражеских ракет по территории учебного заведения рассматривают версии как и с корректировкой, так и возможным разведывательным дроном.