Ракетный удар по институту связи в Полтаве: количество погибших возросло до 56

В больнице Полтавы умер еще один человек, который пострадал из-за ракетного удара по военному институту связи.

Об этом сообщила секретарь Полтавского горсовета Екатерина Ямщикова Общественному, передает УНН.

В больнице Полтавы умер еще один человек, пострадавший в результате ракетного удара по институту связи 3 сентября - говорится в сообщении.

Всего по официальным данным погибло 56 человек, ранения получили 328.

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5 сентября аварийно-спасательные работы на месте ракетного удара по учебному заведению в Полтаве были завершены. К тому времени было известно о 55 погибших людях, пострадавших - 328.

Руководитель Управления Службы безопасности Украины в Полтавской области Константин Семенюк заявил, что правоохранители в связи с попаданием вражеских ракет по территории учебного заведения рассматривают версии как и с корректировкой, так и возможным разведывательным дроном.