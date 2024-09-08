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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ракетный удар по институту связи в Полтаве: количество погибших возросло до 56

Киев  •  УНН

8 сентября 2024, 09:31  •  13877 просмотра

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В больнице Полтавы умер еще один человек, пострадавший от ракетного удара по военному институту связи 3 сентября. Всего погибло 56 человек, 328 получили ранения.

В больнице Полтавы умер еще один человек, который пострадал из-за ракетного удара по военному институту связи.

Об этом сообщила секретарь Полтавского горсовета Екатерина Ямщикова Общественному, передает УНН.

В больнице Полтавы умер еще один человек, пострадавший в результате ракетного удара по институту связи 3 сентября

- говорится в сообщении.

Всего по официальным данным погибло 56 человек, ранения получили 328.

Дополнение

5 сентября аварийно-спасательные работы на месте ракетного удара по учебному заведению в Полтаве были завершены. К тому времени было известно о 55 погибших людях, пострадавших - 328.

Руководитель Управления Службы безопасности Украины в Полтавской области Константин Семенюк заявил, что правоохранители в связи с попаданием вражеских ракет по территории учебного заведения рассматривают версии как и с корректировкой, так и возможным разведывательным дроном.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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