Ракетний удар по інституту зв'язку в Полтаві: кількість загиблих зросла до 56
Київ • УНН
У лікарні Полтави померла ще одна людина, постраждала від ракетного удару по військовому інституту зв'язку 3 вересня. Загалом загинуло 56 людей, 328 отримали поранення.
У лікарні Полтави померла ще одна людина, яка постраждала через ракетний удар по військовому інституту зв'язку.
Про це повідомила секретар Полтавської міськради Катерина Ямщикова Суспільному, передає УНН.
У лікарні Полтави померла ще одна людина, яка постраждала внаслідок ракетного удару по інституту зв'язку 3 вересня
Усього за офіційними даними загинуло 56 людей, поранень зазнали 328.
Доповнення
5 вересня аварійно-рятувальні роботи на місці ракетного удару по навчальному закладу в Полтаві було завершено. На той час було відомо про 55 загиблих людей, постраждали – 328.
Керівник Управління Служби безпеки України в Полтавській області Костянтин Семенюк заявив, що правоохоронці у зв'язку із влучанням ворожих ракет по території навчального закладу розглядають версії як і з коригуванням, так і можливим розвідувальним дроном.