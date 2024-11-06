Ракетный удар по Чернигову: количество пострадавших возросло до двух
Киев • УНН
В результате удара рф по Чернигову пострадало два человека. В городе работала система ПВО, пострадавшим оказывается медицинская помощь.
В результате удара рф по Чернигову количество пострадавших возросло до двух. Об этом сообщил председатель Черниговской МВА Дмитрий Брижинский, передает УНН.
"По состоянию на сейчас пострадало 2 человека. Один в тяжелом состоянии, другой имеет состояние средней тяжести", - сообщил Брижинский.
По его словам, пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается вся необходимая помощь.
Добавим
В Чернигове слышали взрывы. Как сообщил руководитель Черниговской МВА Дмитрий Брижинский, работала ПВО.