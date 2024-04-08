Ракетный обстрел Одессы 15 марта нанес ущерб на 600 млн грн

15 марта, в результате ракетного обстрела, россияне повредили газовые и электрические сети, а также рекреационные объекты и десятки частных зданий в городе Одессе, сообщает Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа, пишет УНН.

Детали

Государственные инспекторы провели инспекцию мест обстрела с целью фиксации и оценки нанесенного ущерба окружающей среде. При обследовании выявлено загрязнение земельных участков металлическими обломками и строительными отходами общей площадью 6600 квадратных метров. Общая сумма нанесенного ущерба составляет более 600 миллионов гривен.

Информация передана в Оперативный штаб при Государственной экологической инспекции Украины, целью которого является формирование перечня всех нарушений в сфере охраны окружающей природной среды и привлечения россии к ответственности.

Напомним

Количество погибших в результате российской ракетной атаки на Одессу возросло до 16, еще 55 человек получили ранения и были госпитализированы.