Ракетные испытания КНДР представляют серьезную угрозу для Японии – С.Абэ

“Несмотря на настойчивые предостережения со стороны международного сообщества, Северная Корея сегодня провела свои испытания баллистической ракеты. Это является серьезной угрозой для нашей страны. Это абсолютно неприемлемо. Мы решительно осуждаем подобные действия”, - заявил С.Абэ во время своего визита в Лондон.

Японский премьер также отметил, что его страна стремится решить территориальный спор с Россией вокруг Курильских островов, из-за которого между двумя странами так и не был подписан мирный договор после окончания Второй мировой войны. Эта ситуация, по словам С.Абэ, “очень необычная”.

Как сообщал УНН, КНДР провела очередной запуск баллистической ракеты, испытания прошли неудачно.