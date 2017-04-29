Ракетні випробування КНДР є серйозною загрозою для Японії – С.Абе
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Рішення Північної Кореї здійснити черговий запуск балістичної ракети, який відбувся сьогодні, становить величезну загрозу для Японії, заявив прем'єр-міністр країни Сіндзо Абе, повідомляє УНН із посиланням на Deutsche Welle.
“Попри наполегливі застереження з боку міжнародного співтовариства, Північна Корея сьогодні здійснила свої випробування балістичної ракети. Це є серйозною загрозою для нашої країни. Це є абсолютно неприйнятним. Ми рішуче засуджуємо подібні дії”, — заявив С.Абе під час свого візиту до Лондона.
Японський прем’єр також наголосив, що його країна прагне вирішити територіальну суперечку з Росією навколо Курильських островів, через яку між двома країнами так і не був підписаний мирний договір після завершення Другої світової війни. Ця ситуація, за словами С.Абе, є “дуже незвичайною”.
Як повідомляв УНН, КНДР провела черговий запуск балістичної ракети, випробування пройшли невдало.