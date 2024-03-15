Ракетная атака рф на Одессу унесла жизни 16 человек, 55 получили ранения - ОВА

Количество жертв ракетной атаки российских войск на Одессу возросло до 16 человек, еще 55 человек ранены и находятся в больнице, сообщил в пятницу глава Одесской ОВА Олег Кипер, пишет УНН.

Количество жертв в результате российской ракетной атаки возросло до 16 человек. Еще 55 человек с ранениями в больнице - написал Кипер в Telegram.

В ГСЧС подтвердили, что в Одессе в результате вражеского ракетного удара по городу погибли 16 человек, из которых один спасатель. "Пострадало 53 человека, из которых 8 - сотрудники ГСЧС", - в то же время предоставили несколько иные цифры в ГСЧС.

На месте происшествия, как указано, работают психологи ГСЧС и Нацполиции, которые оказывают психологическую помощь людям.

"Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Из-за угрозы повторных обстрелов со стороны врага спасатели вынуждены периодически прерывать работы и находиться в укрытиях", - отметили в ГСЧС.

По словам Кипера, тем временем, уже более 200 одесситов и гостей города после вражеской атаки сдали кровь для пострадавших, еще около сотни людей стоят в очередях у пунктов приема. "Наша несокрушимая Одесская область", - указал он.

Напомним

Как сообщалось, российские войска осуществили удар по Одессе, который унес жизни 14 человек, баллистикой - ракетами "Искандер-М" из временно оккупированного Крыма.