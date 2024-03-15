Ракетная атака рф на Одессу унесла жизни 16 человек, 55 получили ранения - ОВА

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
  •  83159 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
  •  100611 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
  •  106591 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

Эксклюзив
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
  •  102845 просмотра

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
  •  125152 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
14 марта 2024, 14:14  •  119248 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

Эксклюзив
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
14 марта 2024, 09:34  •  128314 просмотра

Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
13 марта 2024, 13:24  •  141221 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
13 марта 2024, 12:47  •  128245 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

Эксклюзив
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
13 марта 2024, 11:19  •  127344 просмотра

Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее

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Ракетная атака рф на Одессу унесла жизни 16 человек, 55 получили ранения - ОВА

Количество погибших в результате российской ракетной атаки на Одессу возросло до 16, еще 55 человек получили ранения и были госпитализированы.

Война •   •  36823 просмотра
Ракетная атака рф на Одессу унесла жизни 16 человек, 55 получили ранения - ОВА

В ОП отреагировали на атаку рф на Одессу: путин в день "выборов" рф посылает миру четкий сигнал

россияне нанесли ракетный удар по Одессе, в результате которого погибло 14 человек, в день фейковых "президентских выборов". Это четкий сигнал о том, что россия будет продолжать вести разрушительные войны, связанные с массовыми убийствами граждан других стран, считает Подоляк.

Война •   •  35409 просмотра
В ОП отреагировали на атаку рф на Одессу: путин в день "выборов" рф посылает миру четкий сигнал

Надо помочь Украине остановить россию сейчас: Бринк отреагировала на удар россиян по Одессе

Российский ракетный удар по Одессе унес жизни 14 мирных жителей и ранил 46, что заставило посла США призвать Украину немедленно остановить российскую агрессию.

Война •   •  32131 просмотра
Надо помочь Украине остановить россию сейчас: Бринк отреагировала на удар россиян по Одессе

Генсек НАТО анонсировал на Вашингтонском саммите "шаг вперед" для Украины

Генеральный секретарь НАТО заявил, что предстоящий саммит НАТО в Вашингтоне станет "шагом вперед" для Украины, после обсуждения с президентом Финляндии поддержки Украины и подготовки к саммиту.

политика •   •  30008 просмотра
Генсек НАТО анонсировал на Вашингтонском саммите "шаг вперед" для Украины

российские войска обстреляли избирательный участок в оккупированной Каховке - партизаны

российские войска обстреляли избирательный участок в оккупированной Каховке, сообщает партизанское движение "АТЕШ". Кроме того, оккупанты планируют осуществлять провокации и теракты на избирательных участках на оккупированных территориях, чтобы обвинить проукраински настроенное население.

Война •   •  26628 просмотра
российские войска обстреляли избирательный участок в оккупированной Каховке - партизаны

Госсекретарь США Блинкен обсудил с Гросси роль МАГАТЭ в продвижении глобальной ядерной безопасности

Госсекретарь США Блинкен обсудил с Генеральным директором МАГАТЭ Гросси роль в содействии мирному использованию ядерных технологий.

политика •   •  23481 просмотра
Госсекретарь США Блинкен обсудил с Гросси роль МАГАТЭ в продвижении глобальной ядерной безопасности

На оккупированных территориях россияне проводят проверку воинского учета мужчин во время голосования

На оккупированных территориях во время фейковых "выборов" россияне проверяют воинский учет мужчин и требуют от них обновить данные или предоставить их впервые", с целью мобилизовать жителей на войну против Украины.

Война •   •  21369 просмотра
На оккупированных территориях россияне проводят проверку воинского учета мужчин во время голосования

Германия за два года восполнит запасы Taurus, если передаст их Украине - СМИ

Если Германия передаст Украине ракеты дальнего радиуса действия Taurus, то на пополнение запасов ФРГ уйдет около двух лет.

политика •   •  21464 просмотра
Германия за два года восполнит запасы Taurus, если передаст их Украине - СМИ

Украина должна поднимать вопрос о легитимности представителей путина на международной арене - эксперт

Украина не признает выборы президента россии на оккупированных территориях и призывает привлечь к уголовной ответственности тех, кто способствовал их проведению, а также ввести санкции против иностранных наблюдателей и поставить под сомнение легитимность Путина на международной арене.

политика •   •  21106 просмотра
Украина должна поднимать вопрос о легитимности представителей путина на международной арене - эксперт

"Шахеды", которыми враг сейчас атакует Украину, имеют разные звуковые характеристики - Гуменюк

"Шахеды", которыми враг сейчас атакует Украину, имеют разные звуковые характеристики, указывает Гуменюк.

Война •   •  14811 просмотра
"Шахеды", которыми враг сейчас атакует Украину, имеют разные звуковые характеристики - Гуменюк