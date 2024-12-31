Ракетная атака рф на Киев: без пострадавших, повреждены три дома - КГВА

В Киеве во время утренней ракетной атаки армии рф обломки упали в Дарницком районе. Повреждены три частных дома и два автомобиля, обошлось без пострадавших. Об этом во вторник сообщили в КГВА, передает УНН.

В результате утреннего ракетного удара по Киеву зафиксировано падение обломков в Дарницком р-не столицы. Были повреждены 3 частных здания и 2 автомобиля. Пострадавших не обнаружено - говорится в сообщении КГВА.

Также в КГВА призвали быть внимательными к сигналам воздушных тревог.

Ранее сообщалось, что в Дарницком районе Киева зафиксировано падение обломков ракеты на крышу частного дома.