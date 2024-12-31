Ракетна атака рф на Київ: без постраждалих, пошкоджені три будинки - КМВА

У Києві під час ранкової ракетної атаки армії рф уламки впали у Дарницькому районі. Пошкоджено три приватні будинки та два автомобілі, обійшлось без постраждалих. Про це у вівторок повідомили в КМВА, передає УНН.

Внаслідок ранкового ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків у Дарницькому р-ні столиці. Були пошкоджені 3 приватні будівлі та 2 автомобіля. Постраждалих не виявлено