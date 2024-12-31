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Ракетна атака рф на Київ: без постраждалих, пошкоджені три будинки - КМВА

Ракетна атака рф на Київ: без постраждалих, пошкоджені три будинки - КМВА

Київ • УНН

 • 34287 перегляди

Під час ранкової ракетної атаки рф на Київ у Дарницькому районі впали уламки, пошкодивши три приватні будинки та два автомобілі. Постраждалих внаслідок атаки не виявлено.

У Києві під час ранкової ракетної атаки армії рф уламки впали у Дарницькому районі. Пошкоджено три приватні будинки та два автомобілі, обійшлось без постраждалих. Про це у вівторок повідомили в КМВА, передає УНН

Внаслідок ранкового ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків у Дарницькому р-ні столиці. Були пошкоджені 3 приватні будівлі та 2 автомобіля. Постраждалих не виявлено

- йдеться у повідомленні КМВА. 

Також у КМВА закликали бути  уважними до сигналів повітряних тривог.

Раніше повідомлялось, що у Дарницькому районі Києва зафіксовано падіння уламків ракети на дах приватного будинку.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ВійнаКиїв
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