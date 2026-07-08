Ракетная атака рф на Харьков унесла жизни двух человек, 20 пострадавших
Киев • УНН
Утром Россия атаковала Харьков, попав дроном по АЗС и ракетой по жилому дому. Мэр сообщил о двух погибших и 20 пострадавших.
Харьков утром подвергся очередной атаке рф, известно о 2 погибших и 20 пострадавших, сообщил в среду мэр города Игорь Терехов в соцсетях, пишет УНН.
Детали
Около 9 утра Терехов сообщил о попадании ударного дрона по АЗС в Киевском районе и пожаре на месте.
Также Терехов сообщил, что "в Немышлянском районе враг ударил ракетой по жилому дому". "По предварительной информации, армия рф ударила по пятиэтажному жилому дому в Немышлянском районе", - уточнил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в соцсетях.
Позже мэр указал, что известно об одном погибшем человеке в результате попадания ракеты по жилому дому и более 10 пострадавших.
Количество погибших возросло до двух, пострадавших - до 20-ти
Дополнение
В течение прошлых суток вражеских ударов подверглись Харьков и 12 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов погибли два человека; пострадали 35 человек, среди них – 6 детей, сообщил Синегубов.