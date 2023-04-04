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Virgin Orbit Ричарда Брэнсона объявила о банкротстве

Киев • УНН

 • 988462 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Ракетная компания Virgin Orbit, основанная британским миллиардером Ричардом Брэнсоном, объявила о банкротстве в США. Об этом пишет СNN, передает УНН.

Детали

Калифорнийская компания заявила в своем заявлении в понедельник, что она подала заявление о банкротстве по разделу 11, что означает, что она может продолжать вести бизнес, реструктурируя свои долги.

«Несмотря на то, что мы приложили огромные усилия для улучшения нашего финансового состояния и получения дополнительного финансирования, в конце концов мы должны сделать то, что лучше для бизнеса», — заявил Дэн Харт, исполнительный директор Virgin Orbit в заявлении.

Харт указал, что, по его мнению, «передовая технология запуска компании будет иметь «широкую привлекательность для покупателей, поскольку мы продолжаем процесс продажи компании».

Virgin Investments, одна из дочерних компаний Virgin Orbit, вложит 31,6 млн. долларов в ракету-носитель, чтобы помочь ей остаться на плаву, пока компания ищет нового владельца.

Объявление было сделано через несколько дней после того, как Virgin Orbit заявила, что уволит около 85% своей рабочей силы, чтобы сократить расходы, поскольку не может получить дополнительное финансирование.

Дополнение

Компания была основана в 2017 году для создания небольших ракет под названием LauncherOne, которые могут быстро и дешево доставлять легкие спутники на орбиту. Ракеты взлетали с модифицированных самолетов Boeing 747.

Это одна из нескольких компаний, включая Blue Origin Джеффа Безоса, которые пытались коммерциализировать запуск спутников.

В январе Virgin Orbit столкнулась с проблемой, когда одна из ее ракет не смогла выйти на орбиту из-за перегрева двигателя. Это была первая попытка компании запустить спутник с территории Великобритании.

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