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Virgin Orbit Річарда Бренсона оголосила про банкрутство

Virgin Orbit Річарда Бренсона оголосила про банкрутство

Київ • УНН

 • 988465 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. Ракетна компанія Virgin Orbit, заснована британським мільярдером Річардом Бренсоном, оголосила про банкрутство в США. Про це пише СNN, передає УНН.

Деталі

Каліфорнійська компанія заявила у своїй заяві у понеділок, що вона подала заяву про банкрутство за розділом 11, що означає, що вона може продовжувати вести бізнес, реструктуруючи свої борги.

«Незважаючи на те, що ми доклали величезних зусиль для покращення нашого фінансового стану та отримання додаткового фінансування, зрештою ми повинні зробити те, що краще для бізнесу», — заявив Ден Харт, виконавчий директор Virgin Orbit у заяві.

Харт вказав, що, на його думку, «передова технологія запуску компанії буде мати «широку привабливість для покупців, оскільки ми продовжуємо процес продажу компанії».

Virgin Investments, одна з дочірніх компаній Virgin Orbit, вкладе 31,6 млн. доларів у ракету-носій, щоб допомогти їй залишитися на плаву, поки компанія шукає нового власника.

Оголошення було зроблено через кілька днів після того, як Virgin Orbit заявила, що звільнить близько 85% своєї робочої сили, щоб скоротити витрати, оскільки не може отримати додаткове фінансування.

Доповнення

Компанія була заснована в 2017 році для створення невеликих ракет під назвою LauncherOne, які можуть швидко та дешево доставляти легкі супутники на орбіту. Ракети злітали із модифікованих літаків Boeing 747.

Це одна з кількох компаній, включаючи Blue Origin Джеффа Безоса, які намагалися комерціалізувати запуск супутників.

У січні Virgin Orbit зіткнулася з проблемою, коли одна з її ракет не змогла вийти на орбіту через перегрівання двигуна. Це була перша спроба компанії запустити супутник із території Великої Британії.

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