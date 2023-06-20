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Ракеты противокорабельного комплекса "Бал" могут долететь до Киева за 20 минут - Снегирев

Киев • УНН

 • 7482904 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Недавно появилась информация о размещении в брянской области противокорабельных комплексов "Бал". Какую угрозу могут нести для Украины эти противокорабельные комплексы рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев в комментарии УНН.

Ракеты противокорабельного комплекса "Бал" могут долететь до Киева за 20 минут - Снегирев

Детали

“По оценкам российской стороны, дальность до 500 км. По оценкам независимых экспертов, может поражать расстояние до 300 км. Учитывая то, что это противокорабельный комплекс ракета летит на очень низкой высоте над уровнем моря до 10 метров. Аналогичная ситуация будет в случае его возможного использования по наземным целям. Это расстояние от земли делает Х-35 практически неуязвимой для системы ПВО, потому что ее достаточно трудно обнаружить, плюс размеры ракеты, по сравнению с “калибрами” и “искандерами”, значительно меньше”, - сообщил эксперт.

Также эксперт отметил, что снаряды для противокорабельной установки “Бал” имеют низкую себестоимость по сравнению с “калибрами” и “кинжалами”. На вооружении оккупантов их насчитывается несколько сотен. И поскольку “Бал” - противокорабельный комплекс, то и погрешность в точности не велика.

“Учитывая то, что “Бал” работает по корабельным целям у него радиус отклонения несколько десятков метров. По российским данным, до 10 м. Но можем предполагать, что эти данные не соответствуют действительности. Но я подчеркиваю, что есть модернизированная версия ракет этого комплекса и у них достаточно минимальный радиус отклонения от цели, но это, опять же, из российских источников”, - сказал Снегирев.

Ракеты из этих противокорабельных установок могут долететь до столицы за незначительный промежуток времени.

Цитата

“Учитывая скорость этих ракет, они могут долететь до Киева за, примерно, 20 минут”, - сказал Дмитрий Снегирев.

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