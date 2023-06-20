Ракети протикорабельного комплексу “Бал” можуть долетіти до Києва за 20 хвилин - Снєгирьов

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“За оцінками російської сторони, дальність до 500 км. За оцінками незалежних експертів, може вражати відстань до 300 км. Враховуючи те, що це протикорабельний комплекс ракета летить на дуже низькій висоті над рівнем моря до 10 метрів. Аналогічна ситуація буде у разі його можливо використання по наземних цілях. Ця відстань від землі робить Х-35 практично невразливою для системи ППО, бо її досить важко виявляти, плюс розміри ракети порівняно з “калібрами” та “іскандерами” значно менші”, - повідомив експерт.

Також експерт зазначив, що снаряди для протикорабельної установки “Бал” мають низьку собівартість порівняно з “калібрами” і “кинджалами”. На озброєнні окупантів їх налічується декілька сотень. І оскільки “Бал” - протикорабельний комплекс, то і похибка у точності не велика.

“Враховуючи те, що “Бал” працює по корабельних цілях у нього радіус відхилення декілька десятків метрів. За російськими даними, до 10 м. Але можемо припускати, що ці дані не відповідають дійсності. Але я наголошую, що є модернізована версія ракет цього комплексу та у них досить мінімальний радіус відхилення від цілі, але це, знов таки, з російських джерел”, - сказав Снєгирьов.

Ракети з цих протикорабельних установок можуть долетіти до столиці за незначний проміжок часу.

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“Враховуючи швидкість цих ракет, вони можуть долетіти до Києва за, приблизно, 20 хвилин”, - сказав Дмитро Снєгирьов.

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