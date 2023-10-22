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Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач
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Ракета, которая попала в больницу, была выпущена из Газы, но отклонилась от курса и взорвалась - АР

Киев • УНН

 • 351599 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. Незадолго до 19:00 во вторник, когда ракета попала в больницу в секторе Газа, залп ракет осветил темное небо. На видео, проанализированных Associated Press, видно, как одна из них отклоняется от курса, разрывается в воздухе перед тем, как упасть на землю. Об этом информирует УНН со ссылкой на АР.

Ракета, которая попала в больницу, была выпущена из Газы, но отклонилась от курса и взорвалась - АР

Детали

Через несколько секунд на видео виден мощный взрыв в том же районе – на месте арабской больницы Аль-Ахли в Газе.

AP проанализировала более десятка видео с моментов до, во время и после взрыва в больнице, а также спутниковые снимки и фотографии. И пришли к выводу, что ракета, которая разбилась в воздухе, была выпущена с палестинской территории, и что взрыв больницы, скорее всего, произошел, когда часть этой ракеты упала на землю.

Напомним

Управление военной разведки Франции решило обнародовать свои анализы по просьбе президента Франции ради прозрачности.В отчете отмечается, что подтверждений того, что это был удар со стороны Израиля нет, однако все больше данных указывают на «палестинскую ракету».

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